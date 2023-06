GP Canada | Qualifiche F1 | primo Verstappen | sorpresa Hulkenberg!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 giugno 2023) Dopo aver assistito alle tre sessioni di prove Libere andate in scena tra la giornata di ieri e oggi, il GPha mandato in scena ledi F1 sulla pista di Montreal assegnando la pole position di questo nuovo appuntamento del Circus delle quattro ruote. Come è andata questa prova cronometrata del Nord America? Male per Charles Leclerc di Ferrari, uscito in Q2 classificandosi, quindi, all’undicesimo posto della griglia di partenza dopo essere andato lungo nel suo ultimo tentativo. La pole position, invece, è stata accaparrata da Maxdi Red Bull, mentre al secondo posto si piazza clamorosamente Nico Hulkenberg su Haas ritrovando la prima fila per la prima volta dal 2016. Terzo, invece, Fernando Alonso su Aston Martin. Solo ottavo Carlos Sainz che chiude il sabato negativo della Rossa di Maranello. GP ...