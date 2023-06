Gp Canada | Leclerc | “Non era difficile leggere la pista | in disaccordo con la squadra”

(Di sabato 17 giugno 2023) Furibondo Charlesalla fine delle Q2, che ha visto eliminato il monegasco della Ferrari: “Non erache laera asciutta. Purtroppo non so perché siamo con le intermedie con laasciutta e con le slick con la pioggia. Non sono d’accordo con la”. SportFace.

MONTREAL - Comincerà dall'undicesima posizione la gara di Charlesnel Gran Premio del, valevole per la nona tappa del Mondiale 2023 di Formula1 . Il monegasco, a sole due settimane dall'eliminazione nel Q1 in Spagna, è protagonista di un altro flop

F1 Canada: Leclerc secondo nelle FP3 dietro a Verstappen, Sainz quinto Tuttosport

Il monegasco furioso con la squadra: "Non è la prima volta che sbagliamo così, stavolta non era difficile leggere la situazione" ...Qualifiche bagnate a Montreal per il Gp del Canada ma il risultato è sempre lo stesso: pole position di Max Verstappen su Red Bull. Al suo fianco la sospresa Nico Hulkenberg su Haas che porta per la p ...