GP Canada | FP2 | 1 - 2 Mercedes | buon passo della Ferrari

(Di sabato 17 giugno 2023) In una sessione allungata di 30 minuti (per un totale di 90) dopo i problemi delle libere 1, le FP2 del Gran Premio delhanno visto svettare le duedi Hamilton e Russell, con Sainz 3° ...

... quinto Leclerc e sesto Verstappen MONTREAL () - Lewis Hamilton, con il tempo di 1'13"718, è risultato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio del. Sul circuito di Montreal, ...In una sessione allungata di 30 minuti (per un totale di 90) dopo i problemi delle libere 1, ledel Gran Premio delhanno visto svettare le due Mercedes di Hamilton e Russell, con Sainz 3° e Leclerc 5° . Guarda anche GPLeclerc, incon un casco speciale dedicato a ...La seconda sessione di prove libere del Gran Premio delè stata condizionata da due bandiere rosse esposte per i problemi all'Alpine di Esteban Ocon ... ore 18:30 per le! Motorionline.com è ...

Prove libere Formula 1 GP Canada: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 Fanpage.it

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton, con il tempo di 1’13718, è risultato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio del Canada. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della M ...I l GP di Spagna per Ferrari, e specialmente per Charles Leclerc, è da dimenticare. Ma la F1 è andata avanti e così la Scuderia del Cavallino Rampante. Siamo ora in Canada, dove si è concluso il primo ...