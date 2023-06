Gp Canada | Alonso | “Qualifica complicata”

23.22 F.1, Gp del: Verstappen in pole Qualifiche del Gp dela Montreal pesantemente condizionate dalla pioggia La pole è di Max Verstappen,alla quarta ...e la Aston Martin di. ......Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio deldi Formula 1. Dietro al campione del mondo partira' Nico Hulkenberg (Haas), terzo tempo per la Aston Martin di Fernando...... e che ha cancellato il primo turno libero del GP del, la seconda sessione è stata allungata ... quella di Fernandoche ha fermato i cronometri sull'1'14'044 con pneumatici soft. La Red ...

PL2 GP Canada 2023 - Analisi passo gara: Leclerc e Alonso ci provano, Mercedes bugiarda Formula1 Web Magazine

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Super Max Verstappen ... e l'Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+1"428). Quarto Lewis Hamilton con la Mercedes (+1"789), quinto George Russell con l'altra ...A Montréal la pole position è di Max Verstappen, capace di non sbagliare in un sabato difficile per tutti: bravissimo Hulkenberg, delude invece la Ferrari con Saibz 8° e Leclerc 11° ...