Governo | Schlein | ' ha preciso disegno di egemonia | non c' è alternativa a mobilitazione' **

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - Nel governo "c'è undiculturale e ora hanno più leve nel potere, nel governo e nell'informazione per farlo". Lo ha detto Ellynel suo intervento al seminario 'Ritorno al futuro' a Bologna. "Non abbiamo alternative ad affinare gli strumenti partecipazione e di", ha spiegato la segretaria del Pd sottolineando: "Si vede il seme di una cultura che non è a sufficienza attenta e rispettosa delle prerogative dell'opposizione e dei valori costituzionali. Le forzature non si contano più in questi primi mesi di governo".

Con unche è sordo a tutto questo e concentrato in investimenti in armi e munizioni'.... anche ieri ci siamo sentiti con. Ci sono temi su cui si possono portare avanti battaglie ...la riforma della giustizia o la realizzazione dei progetti del Pnrr 'L'ultimo intervento del...Sale anche la quota di chi ha fiducia nel: 48,2% (+0,4%). Quelli che invece non si fidano dell'esecutivo sono il 45,9%, con un - 0,1%. Lieve la risalita del Pd di Ellyche guadagnando ...

Ultimo'ora: **Governo: Schlein, 'ha preciso disegno di egemonia ... La Svolta

“Importante e positiva l’iniziativa assunta dal Governo in tema giustizia”. Non ha paura di dirlo il presidente della Regione ...Giuseppe Conte: "I protagonisti sono cittadini comuni portatori di un disagio economico e sociale che il governo non vede". Dopo aver sentito al telefono il leader M5s, anche Schlein ha deciso di ...