Golf | US Open 2023 | Fowler si tiene stretto il primo posto | Molinari non supera il taglio

(Di sabato 17 giugno 2023) Prosegue lo US, terzo Major stagionale di, che vede al comando Rickie. Ilista californiano consolida la sua prima posizione, concludendo il secondo giro con un buon -2 e si porta ad un totale di -10 (130 colpi). Insegue ad un solo colpo di distanza il connazionale Wyndham Clark, mentre al terzosono appaiati lo statunitense Xander Schauffele e il nordirlandese Rory McIlroy a due lunghezze da. In ripresa Harris English, che grazie a un -4 sale al quinto(-7), ma fa ancora meglio Min Woo Lee, che grazie a un -5 guadagna ben 19 piazze e raggiunge Dustin Johnson al sesto(-6). Completano la top 10 infine Scottie Scheffler, Sam Bennett (ottavi a -5) e Cameron Smith (decimo a -4). Si salva ...

Prosegue anche l'Usdicon la sua terza giornata. Di seguito, il palinsesto completo dello sport in tv della giornata di sabato 17 giugno.Tiger Woods non ci sarà, ancora in ripresa dopo un intervento chirurgico alla caviglia, e così nessun giocatore nero parteciperà ...Rickie Fowler è in testa alla classifica assieme a Xander Schauffele al termine del primo giro dello Us2023 di. Il golfista di casa, californiano doc, sul green di Los Angeles fa segnare un punteggio di - 8 con 62 colpi. Questo duo precede Dustin Johnson e Wyndham Clark, che hanno chiuso a - ...

I migliori golfisti internazionali continuano a sfidarsi nel terzo Major stagionale. Siamo giunti infatti a metà gara di questi US Open 2023 (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel lontano ...