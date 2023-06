“God save the Queen” | la nuova gaffe del presidente Usa Joe Biden che lascia il pubblico a bocca aperta

(Di sabato 17 giugno 2023) “Alright? Godthe, man”. Usa queste parole ilJoeper salutare ildel National Safer Communities Summit in Connecticut. Parole senza un senso apparente, frutto di una probabile confusione con la formula “God bless America“. La Casa Bianca sostiene non si sia trattato di unae sostiene che il– con quel “Dio salvi la regina” – stava “commentando con qualcuno tra la folla”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m - The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023 JOE BIDEN AL COMIZIO IN CONNECTICUT (AGI/AFP) - 'Dio salvi la regina, ...Ma soprattutto: cosa c'entrava il riferimento alla Sovrana o all'inno britannico, che nel frattempo è diventatothe King in onore di Re Carlo III 'Il presidente ha commentato con qualcuno ...La chiusura dell'intervento del presidente Usa al National Safer Communities Summit in Connecticut "Alrightthe Queen, man". E' con questa frase che il presidente Usa Joe Biden ha chiuso il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut, dopo aver parlato per una trentina di ...

«God save the Queen», la frase di Biden lascia il pubblico a bocca aperta Corriere TV

Nuova gaffe per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non nuovo a questi "inciampi". «...Siamo d'accordo Dio salvi la regina, amico», la frase che ha ..."God Save the Queen". Sarebbe strano già pronunciato nel Regno Unito, dove ora regna Re Carlo III. Ma la frase è ancor più bizzarra se a pronunciarla è il presidente Joe Biden, al termine di un ...