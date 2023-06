«God Save the Queen» La bizzarra frase finale del discorso di Joe Biden sulle armi – Il video

(Di sabato 17 giugno 2023) Alright. Godtheman. Una chiusura inusuale quella deldel presidente Joe. Non solo perché la regina Elisabetta II è morta qualche mese fa. Anche perché l’inquilino della Casa Bianca non si trovava su suolo britannico, bensì in Connecticut, Stato del New England a nord di New York. Il presidente americano aveva appena concluso il suo intervento al National Safer Communities Summit all’Università di West Hartford, durante il quale ha ribadito la sua intenzione di limitare l’uso e il possesso delleda fuoco negli Usa. Idella scena hanno iniziato a circolare sui social media nelle scorse ore. Si vedeconcludere il suopronunciando l’insolita. Dopo aver poggiato il microfono, il ...

Il presidente Usa ha chiuso così il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut e ci si interroga su cosa intendesse "Alrightthe Queen, man". E' con questa frase che il presidente Usa Joe Biden ha chiuso il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut, dopo aver parlato per una trentina di ...Alright.the Queen man . Una chiusura inusuale quella del discorso del presidente Joe Biden . Non solo perché la regina Elisabetta II è morta qualche mese fa. Anche perché l'inquilino della Casa ...La citazione del tradizionale motto patriottico dell'inno britannico, recentemente modificato dopo la scomparsa della Regina Elisabetta inThe King, appare decisamente fuori contesto, per ...

«God save the Queen», frase di Biden lascia il pubblico a bocca aperta Il Sole 24 ORE

After that example of punching down, Tate's latest sitcom turns to the upper crust for the punchline. The new six-part BBC comedy Queen of Oz follows Princess Georgiana (Tate), the ne'er-do-well scion ...Washington, 17 giu. (Adnkronos) – “Alright God save the Queen, man”. E’ con questa frase che il presidente Usa Joe Biden ha chiuso il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticu ...