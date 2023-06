God save the Queen | frase di Biden lascia tutti a bocca aperta

(Di sabato 17 giugno 2023) "Alright? Godthe, man". E' con questache il presidente Usa Joeha chiuso il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut, dopo aver parlato per una ...

the Queen ". Sarebbe strano già pronunciato nel Regno Unito, dove ora regna Re Carlo III . Ma la frase è ancor più bizzarra se a pronunciarla è il presidente Joe Biden , al termine di un ..."Alrightthe Queen, man". E' con questa frase che il presidente Usa Joe Biden ha chiuso il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut, dopo aver parlato per una trentina di ...Alright.the Queen man . Una chiusura inusuale quella del discorso del presidente Joe Biden . Non solo perché la regina Elisabetta II è morta qualche mese fa. Anche perché l'inquilino della Casa ...

«God save the Queen», frase di Biden lascia il pubblico a bocca aperta Il Sole 24 ORE

Il presidente Usa ha chiuso così il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut e ci si interroga su cosa intendesse ..."God Save the Queen". Sarebbe strano già pronunciato nel Regno Unito, dove ora regna Re Carlo III. Ma la frase è ancor più bizzarra se a pronunciarla è il presidente Joe Biden, al termine di un ...