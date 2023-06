(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Siamo davanti ad un Governo che, nei fatti, è stato indulgente con gli evasori fiscali. Che ha innalzato i livelli del contante, con rischi di riciclaggio. Che ha allentato sistemi di controllo negli appalti. E ha innalzato le soglie degli affidamenti diretti. Che non tollera controlli, come quelli ‘concomitanti ‘ della Corte dei Conti”. Lo ha detto Walter, capogruppo Pd in commissione Antimafia, intervenendo a Bologna al convegno ‘Ritorno al futuro, per una nuova idea di partito’.“In questo quadro sta il pacchetto, chegaranzie di, che colpisce non le gogne mediatiche ( già impedite negli ultimi anni da provvedimenti precisi anche da noi sostenuti ) ma la libertà di informazione -ha spiegato-. Anche l’abrogazione dell’abuso di ...

La riforma dellamanda in frantumi l'unità del Pd , con i dirigenti e i sindaci su fronti opposti nella ... Eppure diversi parlamentari, come senatore Walter, parlando di '...Il punto è questo: nel sistema malato trae informazione del nostro Paese, un abuso d'... A ruota Walter: "Siamo molto preoccupati per l'abolizione del reato di abuso di ufficio. Già ...Il Pd, attraverso il senatore Walter, membro della commissionee capogruppo in Antimafia, esprime "preoccupazione" per l'abrogazione dell'abuso di ufficio, anche perché avviene "in ...

Giustizia: Verini (Pd), ‘riforma Nordio indebolisce legalità, regole e informazione’ La Sicilia

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Siamo davanti ad un Governo che, nei fatti, è stato indulgente con gli evasori fiscali. Che ha innalzato i livelli del contante, con rischi di riciclaggio. Che ha allentato ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...