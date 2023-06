Giustizia | Nordio | Anm ha interferito | interlocutore del governo è il Csm | I magistrati | Abbiamo il diritto - dovere di parlare

(Di sabato 17 giugno 2023) Leggi Anche Riforma della: le novità principali 'Interferenze da Anm,è Csm' Il ministro è anche intervenuto in merito alla polemica con il presidente dell'Anm sul ddl ...

...drammi - il ricordo della responsabiledel Pd Debora Serracchiani - Per loro la... nel tentativo di portare acqua al mulino della contestata riforma del Guardasigilli Carlo. ...Anm a: 'I magistrati hanno il diritto - dovere di parlare' 'Alle parole del ministro dellaCarlonon può che replicarsi ricordando che i magistrati, e l'Anm che ne ha da oltre ...... dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio al bavaglio alla stampa Il primo pacchetto della Riforma dellapromossa dal Guardasigilli Carlo, approvato in questi giorni in CDM, , sta ...

Giustizia, il ministro Nordio tuona: "Intercettazioni barbarie da 200 milioni" Il Tempo

Sull'abuso d'ufficio segue i Cinque stelle e non coglie il disagio dei suoi sindaci (che portano voti). Una spaccatura drammatica, come sull'Ucraina e oggi ...Propone bilanciamento tra diritto all’informazione e protezione delle libertà personali dei soggetti coinvolti, e di quelli estranei, talora ...