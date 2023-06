(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Una riforma dellain senso garantista va costruita gradualmente,Ddl è un primo decisivo segnale per ribadire che la politica decide, fa le sue scelte senza mettersi al tavolino e attendere la dettatura da parte delle correnti della magistratura associata, pondera e sceglie senza condizionamenti. Quando si è insediata alla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni ha detto 'non sono':non è, a partire dalla. A leggere certi giornali sembra che abbiamo smantellato tutti presidi della legalità". Lo ha detto Alfredoalla festa di Tempi. "Tutti i sindaci, inclusi quelli del Pd, hanno salutato con un 'finalmente' il varo di una norma" sull'abolizione ...

Estratto da www.tempi.it ALFREDOAL CONVEGNO DI TEMPI Tunisia e Libia, riforma dellae utero in affitto, inverno demografico e programmi del governo Meloni. È iniziata con Alfredola festa di Tempi a ...Tutti punti molto concreti che il sottosegretarioha ripreso, promettendo impegni ... quelli delle Politiche Sociali, della Salute, degli Interni e della, come anche il Miur per l'...Tunisia e Libia, riforma dellae utero in affitto, inverno demografico e programmi del governo Meloni. È iniziata con Alfredola festa di Tempi a Caorle, che ha parlato di 'Politica alla prova'. Il ...

Giustizia: Mantovano, 'questo governo non è ricattabile' Gazzetta di ... Gazzetta di Modena

'Se un magistrato singolarmente ritiene dal suo punto di vista che una legge sia sbagliata, nessuno ha il diritto di togliergli la parola o di dire che interferisce'. Ma se 'il rappresentante di un si ..."Ricordo ai vari Nobel, la notizia del progetto di riforma della giustizia sportiva in modo che la classifica non cambi più a campionato in corso, come accaduto con il caso #Juventus.