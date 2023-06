Giro di Svizzera femminile 2023 | Blanka Vas si impone in volata nella prima tappa! Terza Gasparrini

(Di sabato 17 giugno 2023) FesteggiaVastappa deldi. In una frazione di soltanto 56 chilometri, l’ungherese del Team SD Worx siinsul traguardo di Weinfelden davanti alla cubana Arlenis Sierra (Movistar) e all’italiana Eleonora(UAE Team ADQ). Grazie a questo successo Vas si prende anche la maglia di leader della classifica generale. Pronti, via e parte subito Elise Chabbey. Nessuno segue ladella Canyon//SRAM Racing e lei continua dunque a viaggiare da sola per diversi chilometri, raggiungendo anche un vantaggio superiore al minuto. A circa 33 km dall’arrivo e poi nel corso dei successivi chilometri altre atlete provano ad evadere dal gruppo, ...

Il campione del mondo Remco Evenepoel ha reso omaggio a Gino Mäder vincendo la settima tappa deldella, a Weinfelden, indicando il cielo con le dita e con una mano sul cuore , mentre tagliava il traguardo. Questa competizione era ripresa 24 ore dopo l'annuncio della morte del ...Remco Evenepoel ha vinto la settima tappa deldi2023 con una spettacolare azione in solitaria, partita a 25 chilometri dal traguardo. Il giorno dopo la scomparsa di Gino Mader, morto dopo la caduta in un baratro nel corso di una ...Ecco infatti che durante il viaggio in Campania della conduttrice, spunta una story che conquista tutti. 'Quandoper Napoli e la mia amica mi accompagna ovunque. Mi manchi ', scrive l'...

Giro di Svizzera 2023: Remco Evenepoel vince la settima tappa in ricordo di Gino Mader OA Sport

Il campione d’Italia Zana vola in un burrone nella discesa di Kolovrat il giorno dopo la morte di Gino Mader: «Volevo dedicare la vittoria a lui» ...La corsa è ripartita dopo la tragedia di Mader. Ultimi 25 km neutralizzati (e senza distacchi) per una discesa nel finale. Il campione del mondo attacca e sul traguardo ricorda lo svizzero. Domenica c ...