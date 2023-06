Giro di Svizzera 2023 | Remco Evenepoel vince la settima tappa in ricordo di Gino Mader

(Di sabato 17 giugno 2023) Una frazione molto particolare quella odierna aldi. Il giorno dopo la tragica scomparsa diè stato molto toccante e, per almeno due terzi di gara, non c’è stata battaglia nellafrazione. Sul finale corsa vera e a primeggiare è stato il campione del mondo(Soudal-QuickStep). Gli accorgimenti della giuria prima del via erano stati quelli di neutralizzare gli ultimi 25 chilometri per la classifica generale ed annullare i vari traguardi intermedi con abbuoni. Ricordiamo che stamattina ben trentasette corridori non avevano preso il via, tra i quali tutta la Bahrain Victorious, la Tudor Pro Cycling Team e la Intermarché – Circus – Wanty. La corsa si è accesa praticamente a 30 chilometri dall’arrivo, ...

Aldellalasciano in 37 Ventiquattr'ore fa dopo la morte di Gino Mader, invece, aldiben 37 corridori hanno rinunciato a prendere il via della settima tappa: tre squadre ...ROMA - "Dopo la tragica perdita di Gino Mader, il team Bahrain Victorious ha deciso di ritirarsi daldi". Lo ha annunciato sui social la stessa squadra del corridore elvetico deceduto ...Gli organizzatori deldihanno scelto di concludere la corsa, dopo aver sentito i familiari di Gino Mader. La morte del ciclista della Bahrain Victorious a seguito di una caduta in gara ha però scosso ...

Gino Mader morto al Giro di Svizzera: la dinamica dell'incidente Corriere della Sera

GIRO DI SVIZZERA - Non vinceva dal 14 maggio scorso, da quella crono di Cesena in cui aveva conquistato la maglia rosa fino a ritirarsi qualche ora dopo per la ...Una frazione molto particolare quella odierna al Giro di Svizzera 2023. Il giorno dopo la tragica scomparsa di Gino Mader è stato molto toccante e, per almeno due terzi di gara, non c'è stata battagli ...