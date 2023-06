Giro di Svizzera 2023 | Remco Evenepoel | “Andiamo avanti per onorare Gino | ci vorrà tempo per elaborare”

(Di sabato 17 giugno 2023) Ildiè ripartito oggi dopo la tragica morte diMäder. Dopo la commemorazione di ieri, oggi il gruppo è ripartito, seppur ancora scosso e ridimensionato per i tanti abbandoni. L’organizzazione ha deciso di andaredopo averne discusso anche con la famiglia del corridore elvetico. Parole commosse e sentite quelle disu una corsa che vacon un grande dolore alle spalle: “Correre sì, gareggiare è un’altra questione. Penso che ci siano stati molti contatti tra le squadre e i corridori e penso che tutti vogliano solo correre per finire nel modo più sicuro possibile. Lo facciamo perla persona che era, e per rispettare la decisione ...

Invece, quest'anno, forse grazie al fatto di essere passata ad 'ON', l'aziendadi cui è ... Insomma, Adidas bocciata anche a questo. ( Valerio Vignoli ) Il tabellone maschile US Open 2022 ...Gli organizzatori deldellahanno confermato con una nota che la corsa terminerà domenica. Al contrario, il team Bahrain - Victorious, di cui faceva parte Mäder, "si è ritirato e non parteciperà alla gara" di ...Gli organizzatori deldi2023 hanno annunciato che la corsa proseguirà regolarmente nelle giornate di oggi e domani, quando l'appuntamento elvetico si chiuderà come da programma originario. Lo spettacolo ...

E' morto Gino Mäder, il ciclista caduto al Giro di Svizzera RaiNews

ROMA (ITALPRESS) – “E’ con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di Gino Mader. Oggi, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta… Leggi ...Tratto in arresto il camionista che a novembre 2022 uccise Davide Rebellin: la vicinanza delle autorità alla famiglia del campione ...