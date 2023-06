Giro di Svizzera 2023 | la corsa riparte con alcuni accorgimenti dopo il decesso di Gino Mäder

(Di sabato 17 giugno 2023) Ildila tragica morte dilaha deciso, chiedendo un parere anche alla famiglia del corridore, di andare avanti regolarmente fino alla fine,la giornata di ieri dedicata alla commemorazione. Oggi in programma dunque la tappa numero sette, da Tübach a Weinfelden. L’organizzazione ha però diramato un comunicato riguardopiccoliriguardo lo svolgimento della. In particolare è stato deciso che, seppure la tappa sarà persul tracciato previsto, i tempi per la generale verranno presi al cartello dei -25 km al traguardo, prima dunque dell’ultimo strappo e relativa discesa. Inoltre sono stati ...

Gli organizzatori deldellahanno confermato con una nota che la corsa terminerà domenica. Al contrario, il team Bahrain - Victorious, di cui faceva parte Mäder, "si è ritirato e non parteciperà alla gara" di ...Gli organizzatori deldi2023 hanno annunciato che la corsa proseguirà regolarmente nelle giornate di oggi e domani, quando l'appuntamento elvetico si chiuderà come da programma originario. Lo spettacolo ...Il corridore svizzero, 26 anni, precipitato in un burrone giovedì nel corso della quinta tappa deldifacendo un volo di oltre 30 metri tra le pietre, ha cessato di vivere ieri mattina. ...

Gino Mäder non ce l’ha fatta. E’ una notizia che non avremmo mai voluto apprendere e che ci ricorda quanto crudele possa essere la vita e anche il nostro sport. In questo momento non abbiamo la… Leggi ...La squadra svizzera Tudor e la formazione belga Intermarché hanno annunciato il ritiro dal Giro della Svizzera per la morte del corridore svizzero Gino Mäder. La Bahrain-Victorious, per la quale Mäder ...