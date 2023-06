Giro di Slovenia 2023 | Filippo Zana cade in una scarpata | miracolato! Si rialza ed è in vetta alla generale | tappa a Peña!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023)folle aldi. Nella frazione “regina” della corsa succede di tutto, tra attacchi, cadute e problemi meccanici gli ultimi chilometri sono stati una vera e propria montagna russa di emozioni. La vittoria è andata ad uno stoico Jesus David Peña, 23enne colombiano autore di un piccolo capolavoro. Il corridore della Jayco – AlUla aveva in precedenza lavorato per il compagno di squadrache, sulle dure pendenze del Kolovrat, era stato in grado di fare la differenza e staccare tutti. Poi, sulla ripida discesa, il Campione Italiano ha rischiato il disastro: errore di lettura su una curva e caduta spaventosa in una. Fortunatamenteha potutorsi, totalmente illeso, perdendo la possibilità di vincere la ...