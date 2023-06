Giovanni Galeone si racconta | “il Pescara arrivò per caso”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 17 giugno 2023), Udinese e tanto altro…, ex allenatore died Udinese, è stato intervistato dal quotidiano Il Foglio ed ha ripercorso alcune pagine della sua carriera. Ecco alcuni estratti: Passano dieci anni e lei si ritrova a giocare in una fantasmagorica Nazionale giovanile con il futuro gotha del football di casa nostra. Sono stati quelli “Gli anni più belli”, come titolerebbe Gabriele Muccino? “Corso, Trapattoni, Albertosi, Salvadore, Bolchi, Trebbi, Lodetti. .. Dio mio quanti ce n’erano. Io e Mariolino eravamo gli unici due che ancora giocavano fra i dilettanti. Io a Trieste nella Ponziana lui a Verona nell’Audace San Michele. Nel primo dei due anni, in cui ho fatto in tempo a giocare in quella portentosa Nazionale, abbiamo vinto il titolo di ...