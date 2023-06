Giornata Mondiale della Giocoleria | Chagall e l’arte circense come metafora di vita

Secondo il rapporto, le persone nel mondo costrette a fuggire da guerre e persecuzioni raggiungono la cifra record di 110 milioni. In occasione delladel Rifugiato il prossimo 20 giugno, l'UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, lancia il rapporto Global Trends, che presenta le principali tendenze statistiche e gli ultimi dati sulle ...Oggi sabato 17 giugno va in scena la secondaal Gran Premio di Germania , valevole per il settimo appuntamento del2022 di MotoGP . Al Sachsenring lainizierà con la terza sessione di prove libere alle 10:10, mentre alle 10:50 avranno inizio le qualifiche. SEGUI IL LIVE Tutto il Gran Premio di ...Domani, domenica 18 giugno va in scena la terza e decisivaal Gran Premio di Germania , valevole per il settimo appuntamento del2023 di MotoGP . Al Sachsenring il day 3 avrà inizio alle ore 9:45 per il warm - up. Alle 14, invece, semaforo ...

Narendra Modi guiderà la Giornata Mondiale dello Yoga dall' Onu Agenzia ANSA

Nel 1995 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione A/RES/49/115, ha individuato nel 17 giugno la Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità.Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.