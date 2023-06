Ritrovato in un parco di Centocelle, in via delle Gardenie a. Sono i pochi elementi in mano alla squadra mobile che deve indagare sulle cause della morte di un uomo, ritrovato alle 2,40 del 17 ...Al contrario l'acetato non fa che scambiare il colore di gialletto inquasi perfetto. (Nuovo ... Domenico Proietti, Gozzi, Gasparo, in Dizionario biografico degli italiani,, Istituto della ...... ildiventa verde, il magenta si stropiccia fino a impallidirsi, mentre il Tevere riflette il grigio stantio di un cielo senza vita. L'estremizzazione drammatica di unacinematografica ...

Giallo a Roma: uomo con parrucca ucciso a coltellate TGLA7

Con indosso una parrucca da donna. Di etnia africana. Ritrovato in un parco di Centocelle, in via delle Gardenie a Roma. Sono i pochi elementi in mano alla squadra mobile che deve indagare sulle cause ...ROMA. Giallo a Roma: il cadavere di un uomo con la parrucca, probabilmente un nordafricano, è stato ritrovato in un parco a via delle Gardenie, in zona Prenestino, alla periferia di Roma. Il corpo pre ...