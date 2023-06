Gerry Scotti | re a Mediaset | l' ultima decisione dei vertici la dice lunghissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Al via i palinsesti estivi. E così ecco che oggi, sabato 17 giugno, su Canale 5 il sabato in prima serata si registra un gradito ritorno: quello del mitico, che presenta Lo show dei record, andato in onda nella scorsa primavera ma alla domenica racimolando ottimi risultati in termini di share. E insomma, il Biscione ha deciso di riproporre il format il sabato, in prima serata e sulla rete ammiraglia. Il programma condotto daè un asso nella manica in grado di farsi apprezzare da tutta la famiglia. Nei mesi scorsi, come detto, i numeri sono stati robusti: l'puntata ha fatto il 19,5% di share con 2.381 milioni di telespettatori. Cifre che lasciano pensare che una prossima edizione de Lo show dei record sia più di una possibilità per quel che concerne i prossimi ...