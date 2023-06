GdS – Sassuolo | idea Soulé se parte Berardi

(Di sabato 17 giugno 2023) 2023-06-17 11:40:17 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: L’argentino del 2003 della Juventus cerca più spazio e il club neroverde potrebbe offrirgli una stagione da protagonista Per adesso un’. Ma da tenere d’occhio perché potrebbe diventare qualcosa di più nei prossimi giorni. Ilsta ragionando su Matias, l’argentino classe 2003 della Juventus, nel caso in cui si concretizzasse lanza di Domenicoin questa sessione di calciomercato. Dopo i rumors su un possibile trasferimento alla Lazio, il dieci neroverde viene accostato con forza alla Fiorentina, così la dirigenza emiliana si tutela con un possibile sostituto più giovane ma con caratteristiche simili.— Già nel ...

Secondo quanto riportato sul, i nomi sono quelli di Flavio Russo dele Simone Leonardi della Sampdoria. Entrambe sono trattative difficili , si potrebbe lavorare anche per un prestito, ...Su Sala ed Elia il Palermo dovrà parlare rispettivamente cone Atalanta per tentare un eventuale accordo. Orihuela, vista la sua giovane età e in quanto calciatore in orbita City Group, ...Il futuro di Verre e Tutino potrebbe essere ancora a Palermo, mentre più lontani i riscatti di Vido (dall'Atalanta) e Sala (dal).

GdS - Frattesi ha scelto l'Inter: tutti convinti, c'è l'accordo col Sassuolo. Da evitare un Bremer-bis Fcinternews.it

L'Inter ha bussato alla porta del Chelsea per trattenere Romelu Lukaku in prestito e aggiungendo al pacchetto pure Kalidou Koulibaly, i Blues hanno rilanciato proponendo uno scambio ...Il centrocampista neroverde fa gola a tutte le big del calcio italiano anche se i nerazzurri hanno già fatto una mossa decisa. Davide Frattesi è destinato a lasciare il Sassuolo quest’estate e ha anch ...