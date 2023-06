Gb | choc a Hounslow | 4 morti in un appartamento | 2 sono bambini

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 giugno 2023) La polizia parla di "terribile incidente" Quattro persone – una bambina di 11 anni, un bambino di tre e un uomo e una donna trentenni –state trovate senza vita in un, nell'ovest di Londra. Lo riporta la Bbc. La polizia è stata chiamata a intervenire intorno alle 15 di ieri e gli agenti hanno trovato i corpi senza vita – dopo aver forzato l'ingresso dell'nella zona di Bedfont – in quello che è stato descritto come un "terribile incidente". Le indagininella "fase iniziale". "Al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione all'incidente", ha detto il sovrintendente capo Sean Wilson.