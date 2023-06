(Di sabato 17 giugno 2023) Quattro persone - una bambina di 11 anni, un bambino di tre e un uomo e una donna trentenni -state trovate senza vita in un, nell'ovest di Londra. Lo riporta la Bbc. La ...

Quattro persone - una bambina di 11 anni, un bambino di tre e un uomo e una donna trentenni - sono state trovate senza vita in un appartamento a, nell'ovest di Londra. Lo riporta la Bbc. La polizia è stata chiamata a intervenire intorno alle 15 di ieri e gli agenti hanno trovato i corpi senza vita - dopo aver forzato l'ingresso dell'...

Gb, choc a Hounslow: 4 morti in un appartamento, 2 sono bambini Adnkronos

Gli agenti hanno trovato i corpi senza vita dopo aver forzato l'ingresso dell'appartamento nella zona di Bedfont ...