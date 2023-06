Gazzetta - Colloquio De Laurentiis - Garcia su Osimhen | il presidente ha fatto il prezzo per cederlo

Il presidente De Laurentiis finora ha rimandato ilcon l'agente Roberto Calenda, per risolvere prima la questione della guida tecnica, ora si comincerà a discutere per capire se ci sono ...Martedìfra Allegri e Manna per fare un punto mercato, ora per Max è tempo di vacanze in Sardegna. Ma in un clima di generale incertezza dopo la super offerta piovuta al tecnico bianconero dall'...Scendono decisamente le quotazioni di Paulo Sousa: il presidente è rimasto positivamente impressionato dalcol portoghese ma non pare avere intenzione di agire su clausole di rescissione. ...

Accordo Figc-Dazn: per la prima volta ascolteremo i colloqui tra arbitri e Var La Gazzetta dello Sport

Non era la prima scelta, ma alla fine Aurelio De Laurentiis si è convinto sia la migliore. Alla fine il casting del produttore si è concluso scegliendo Rudi Garcia, sicuramente il volto più cinematogr ...Galtier-Napoli, ci siamo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i colloqui fra le parti sono stati soddisfacenti ...