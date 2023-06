Gattina affamata entra in un bar karaoke | i proprietari la nutrono e lei torna di nuovo ma non da sola | la storia ha un bel finale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Ètain un bare isi sono immediatamente presi cura di lei, dandole del cibo: un gesto che non ha dimenticato. Per questo la protagonista della vicenda, una gatta, qualche tempo dopo èta, riconoscente, nel posto in cui era stata accolta, e stavolta ha portato con sé anche la sua famiglia di gattini. Secondo quanto raccontato dal quotidiano La Stampa, la vicenda è accaduta in Malesia: la micia che aveva ricevuto nutrimento e ospitalità daidel locale èta nel bar per trasferirsi, trasportando uno dopo l’altro i suoi cuccioli, tre gattini rossi, e sistemandoli in un giaciglio provvisorio, ricavato da un cartone poco distante dalla cucina del bar. Il filmato registrato dalle telecamere del posto, in cui si vede ...