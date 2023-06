Gastronomika ha un costo | lo affrontiamo insieme?

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 giugno 2023) Quando Instagram ha un down, siamo tutti terrorizzati all’idea di perdere i nostri follower, i nostri contatti e i nostri contenuti. Non ci chiediamo mai perché, al contrario, qualcuno ci dia gratuitamente e da anni la possibilità di stare su una sua piattaforma, usarla per farci i fatti nostri e averla sempre a disposizione, performante, rapida e in costante evoluzione. Quando siamo abituati a leggere un giornale online, non ci chiediamo mai chi sta pagando quello che noi fruiamo semplicemente cliccando su un link. È lì, è disponibile, è gratis, lo leggo, lo condivido, ci ragiono, ne discuto con gli amici. È esattamente quello che succede quando andiamo al bar, o al ristorante, e vediamo che ci sono degli aumenti. Ci lamentiamo, vogliamo risparmiare, non ci va bene essere proprio noi a pagare. È come quando, al supermercato, arraffiamo la prima lattina di pelati che ci capita, e se è ...