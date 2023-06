Gastronazionalismo | da ascoltare

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 giugno 2023) Gastronomika torna anche in podcast! Raccontare il mondo del cibo è complesso e necessita di tanti livelli di riflessione: per questo abbiamo immaginato un modo diverso, pratico ed efficace, ma soprattutto “portatile” di raccontare questo settore così dinamico e in perenne mutamento. Dopo la prima puntata dedicata all’integrazione sociale che passa attraverso il cibo, la seconda puntata di Affamati sarà invece dedicata ai gastronazionalismi. Abbiamo raccolto le voci dei partecipanti al Festival di Gastronomika per offrirvi uno spaccato dei temi più attuali di cui abbiamo parlato durante il nostro evento, e che indaghiamo quotidianamente sul nostro giornale. Affrontiamo in questo podcast un tema che ci sta molto a cuore, di cui abbiamo discusso ampiamente nei nostri articoli, con lo studioso che ha dato l’avvio alla riflessione sulle pagine dei giornali internazionali: dialogheremo con ...