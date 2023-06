Gassmann durissimo con i TheBorderline | Basta guadagnare da YouTube | punire anche i genitori ma viene criticato

... le regole, la disciplina e con undirettore d'orchestra ( Alessio Boni ) che pretende da loro il massimo. Di un paio di anni fa è Un professore , con Alessandronei panni dell'...Roma, i rifiuti , il Centro. Alessandrova giù. ' Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ...Questo il 'cinguettio'dinei confronti del Pd. Poi, rispondendo a un utente, ha rincarato ulteriormente la dose: "Andassero definitivamente a fare in c*lo, per essere chiari e ...

Rifiuti a Roma, Alessandro Gassmann: «Una città di cui vergognarsi, fa schifo ed è una discarica» ilmessaggero.it

TheBorderline, Anna Foglietta (e non solo) si scaglia contro di loro. TheBorderline è il collettivo romano di youtuber formato dai ragazzi che erano all’interno del suv che mercoledì, nel quartiere di ...