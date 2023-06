Gassmann contro i TheBorderline | «Basta guadagnare con YouTube | bisogna punire anche i genitori»

(Di sabato 17 giugno 2023) Dopo l’incidente a Casal Palocco, dove ha perso la vita un bambino di 5 anni, in tanti hanno criticato ie il loro modo di fare profitto attraverso i video sui social. Alessandrosu Twitter lancia un appello: «Una legge che vieti dida, costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati. Ps. Ser sotto i 22 anni, punibili. La situazione è fuorillo e va regolata». June 17, 2023 Una proposta, quella di, che non convince. «Alessandro c’è un sacco di gente che sufa un incredibile lavoro di divulgazione. Non ti pare di essere abnza ...

