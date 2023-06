Garcia non è un allenatore identitario | con lui Adl ha messo i giocatori al centro del villaggio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 giugno 2023) UnnonAssumere Rudiè una scelta con cui Aurelio De Laurentiis ha smentito se stesso. Per un motivo molto semplice: rispetto ad altri allenatori accostati al Napoli in queste settimane, su tutti Luis Enrique e Vincenzo Italiano, stiamo parlando di un tecnico che non è un cultore del 4-3-3. Oppure, diciamola meglio: non è un integralista di questo sistema di gioco. L’ha praticato e quindi lo conosce, come vedremo nell’analisi che faremo tra qualche riga, ma il suo approccio è un altro. Anzi, per descrivere e presentare il calcio diserve partire da un concetto esattamente opposto a quello a cui ha fatto riferimento De Laurentiis:è un camaleonte, uno che sa adattarsi e anche deformarsi in base alle circostanze. Al materiale umano che ha a disposizione. Non è ...