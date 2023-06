Garcia | la profezia dello storico vice | “Vincerà la Champions a Napoli”

(Di sabato 17 giugno 2023) L’exallenatore Frederic Bompard fa unasorprendente: Rudiporterà ilalla vittoria inLeague. NOTIZIE CALCIO. La recente nomina di Rudicome successore di Spalletti alla guida delha già innescato previsioni audaci. Frederic Bompard,allenatore die attuale allenatore del Nimes, ha infatti fatto unache ha destato curiosità:laLeague con il. Parlando con L’Equipe, Bompard ha espresso la sua fiducia in, dichiarando: “Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho ...

Sarà dunque Rudiil successore di Spalletti sulla panchina del Napoli . Dopo la presentazione (leggi QUI la data), il francese si metterà al lavoro per la sua seconda esperienza in Italia. E c'è chi è sicuro ...Secondo un'antica, Po sarebbe il prescelto 'Guerriero del Dragone'. Si affida cosi' a un ... (SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Il padre della sposa - Matrimonio a Miami Andy, ...... non avevo mai letto un romanzo diMarquez, mai visto direi un film di Leone, mai assistito ... in fondo il cinema di un Tarantino cos'è se non ladi un mondo in cui ogni immagine sullo ...

"Garcia vincerà la Champions a Napoli": la profezia dell'ex vice alla Roma Corriere dello Sport

Sarà dunque Rudi Garcia il successore di Spalletti sulla panchina del Napoli. Dopo la presentazione (leggi QUI la data), il francese si metterà al lavoro per la sua seconda esperienza in Italia. E c'è ...