I l piano era quello di un biennale dall'inizio, il fatto che la seconda stagione avesse la cosiddetta "player option" diventava una sorta di assicurazione per Daniloma l'idea che potesse lasciar Boston da free agent quest'estate era decisamente utopica. L'azzurro così ha ufficialmente rinnovato il suo rapporto con la squadra per la quale faceva il tifo ...I l piano era quello di un biennale dall'inizio, il fatto che la seconda stagione avesse la cosiddetta "player option" diventava una sorta di assicurazione per Daniloma l'idea che potesse lasciar Boston da free agent quest'estate era decisamente utopica. L'azzurro così ha ufficialmente rinnovato il suo rapporto con la squadra per la quale faceva il tifo ...

Gallinari: "Motivato e carico per portare in alto i Celtics" La Gazzetta dello Sport