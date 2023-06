(Di sabato 17 giugno 2023) Sarasarà una delle protagoniste principali del tabellone principale a, dove sta per scattare il "Veneto Open promoted by Confindustria Veneto Est",edizione del torneo WTA 125k ...

Gaiba, ecco il main draw: Errani seconda testa di serie SuperTennis

