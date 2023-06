Furto di energia elettrica | denunciate 6 persone ad Arzano

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza dihanno svolto un servizio di controllo del territorio per prevenire e contrastare le attività illecite in città. Durante una verifica nel rione “Rione 167” in via Cristoforo Colombo, sono state scoperte diverse manipolazioni e alterazioni dei contatori dell’. Gli accertamenti, svolti in collaborazione con il personale della società di distribuzione di, hanno consentito di identificare e denunciare seiperaggravato di. Due dei denunciati sono membri del clan criminale conosciuto come “clan della 167” die al momento dei controlli erano già sottoposti alla misura degli arresti ...

