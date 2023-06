La Juve ci riprova . Davideè sempre più chiaramente un obiettivo dei bianconeri per rinnovare e ringiovanire il ... Laper aggiudicarsi il gioiello dei neroverdi, reduce da un'ottima ...7,5: die di governo, è dappertutto. Contiene e si inserisce, firmando anche un bel gol poi annullato per fuorigioco su splendido assist di Jorginho e sfiorando il vantaggio nel ...6.5: senza ombra di dubbio il migliore degli azzurri,su tutti i palloni ed è imprevedibile negli inserimenti. Avrebbe meritato il gol. Barella 6.5: primo tempo sontuoso del ...

Frattesi, è lotta di mercato: la Juve prova a superare la Roma e le altre Corriere dello Sport

Smalling rinnova: "Mourinho è stata la svolta". Lotito propone il rinnovo a Luis Alberto. La Juventus torna su Frattesi. Sfida Sky-Danz per i diritti tv del calcio ...Davide Frattesi continua ad essere un obiettivo concreto della Juventus in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera, infatti, sta sondando il terreno per il calciatore del Sassuolo per..