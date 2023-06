Frans Timmermans ko | l' estremista verde sconfitto | cosa cambia a Bruxelles

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) La maggioranza Ursula non esiste più. Il patto fra socialisti, popolari, liberali e verdi che ha retto l'Unione europea nella legislatura in corso si è frantumato. Forse definitivamente. La rottura si è verificata ieri alla Commissione ambiente dell'Europarlamento, guidata dal macroniano Pascal Canfin, ex, saltato sul carro del vincitore (Macron) alle elezioni del 2019, per garantirsi il posto a Strasburgo. In votazione c'era la legge sul Ripristino della natura che a dispetto della definizione, se approvata, comporterebbe la scomparsa dall'agricoltura europea, cancellata dal dimezzamento degli agrofarmaci e dal moltiplicarsi dei vincoli per tenere incolti i terreni. Fino a qualche mese fa doveva essere l'apoteosi del Green Deal progettato e allestito dal socialista francese, vicepresidente della Commissione Ue e ...