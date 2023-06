Franciacorta corre la 1000 Miglia su una Fiat del 1955

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 giugno 2023) «Corsa pazza, estenuante, senza soste, per campagne e città, sui monti e in riva al mare, di giorno e di notte. Nastri stradali che si snodano sotto le rombanti macchine, occhi che non si chiudono nel sonno, volti che non tremano, piloti dai nervi d’acciaio» Erano le 8 di mattina del 26 marzo 1927 quando Aymo Maggi, Franco Mazzotti, Giovanni Canestrini e Renzo Castagneto hanno scritto un pezzo di storia italiana, coronando un sogno alimentato da quella passione per i motori così radicata nel DNA del territorio bresciano e dei suoi abitanti. Dopo aver ospitato il primo Gran Premio d’Italia nel 1921 sul Circuito della Fascia d’Oro (anche noto come Circuito di Montichiari o Circuito di Brescia), la Leonessa d’Italia non si arrende al trasferimento della gara all’Autodromo di Monza, avvenuto l’anno successivo: la costituzione dell’Automobile Club di Brescia nell’autunno del 1926 getta ...