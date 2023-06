FOTO – Gosens ora non pensa all’Inter | «Germania | grande onore giocare per te!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023)al momento è al centro di alcune notizie di mercato che lo vedono lontano d. Lui al momento non cie si gode la sua nazionale, anche se sconfitta contro la Polonia. CON LA– In questo momento non è dato sapere se Robinalla fine lascerà l’Inter a partire già da questa sessione di mercato, ma al momento l’esterno tedesco è orgoglioso diper la, nonostante la sconfitta contro la Polonia: «per te!». Fonte: Pagina InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...