Forza Italia | Tajani | “Giovedì comitato di presidenza”

Leggi su zon

(Di sabato 17 giugno 2023) Per l’ex presidente del Parlamento Europeo, la riunione diè fissata perprossimo. Si sceglierà l’erede di Berlusconi Una giornata importante, e naturalmente anche abbastanza particolare.sta vivendo il suo primo periodo effettivo senza il suo creatore, Silvio Berlusconi, ed è costretta a ripartire. Proprio in virtù di quest’assenza, l’obiettivo del partito è quello di ridisegnare le strategie politiche, anche alla luce della scomparsa del suo leader, e dare un nuovo senso al centrodestra. A questo proposito, Antonio, ex presidente del Parlamento Europeo, ha parlato per rendere noti i piani del partito. “prossimo si riunirà ildi, che convocherà il consiglio ...