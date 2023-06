Forza Italia punta all' Europa nell' era post-Berlusconi Tajani traghettatore | «Marina al nostro fianco» Per ora nessun incarico per Fascina

Avanti nel segno (e nel nome) di Silvio Berlusconi, e con la 'benedizione' della figlia maggiore del Cavaliere, Marina., due giorni dopo aver tributato l'ultimo saluto al suo fondatore e leader, fa quadrato e il coordinatore del partito, Antonio Tajani, si mostra fiducioso e determinato. Sebbene, come ...azzurri "., la solidarietà dei compagni a Bonucci. E i social hanno reagito, in primis i suoi compagni della Juventus e della Nazionale . Il primo è stato Adrien Rabiot , che ha ...CARLO ROSSELLA SILVIO BERLUSCONI Estratto dell'articolo di Paolo Festuccia per www.lastampa.it 'Di Berlusconi non ce n'è un altro'. Carlo Rossella, amico e collaboratore di una vita […] '[&...

La morte di Silvio Berlusconi ha attribuito a Forza Italia un punteggio virtuale del 9.5 per cento, due punti e mezzo in più del recente passato. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri per “Porta a porta ...Il messaggio di Marina Berlusconi dopo la morte del padre. Tajani: «Il nome di Silvio sempre nel simbolo. Una convention ogni 29 settembre. Nel rapporto con gli alleati non cambia nulla: saremo sempre ...