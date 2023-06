Forza Italia | ora che succede? Spunta l’idea di un direttorio Parola d’ordine | unità 

(Di sabato 17 giugno 2023) Tajani fa il punto in Molise in vista del primo voto dopo la morte di Berlusconi. L’obiettivo è mantenere solida la base, in vista delle Europee 2024alla prova unità dopo la morte di Berlusconi. Con l’ipotesi di unche posso tenere le fila del partito almeno fino alle Europee del ‘24. L'articolo proviene da Il Difforme.

Il vicepresidente della Camera e parlamentare di, Giorgio Mulè, spiega che quella di Grillo 'non è una buffonata, ma un pericoloso invito a sollecitare menti deboli ad azioni violente'. "...'Saranno più di 100 i gazebo diin Lombardia per promuovere l'iniziativa delle giornate del tesseramento di sabato 24 e domenica 25 giugno. Un'organizzazione capillare in tutte le 12 province lombarde per rilanciare l'...... Stefania Craxi (presidente della 3ª Commissione Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica,- Berlusconi Presidente - PPE), Federico Fubini (giornalista del Corriere della ...

Forza Italia dopo Berlusconi, la prima mossa dei ronzulliani è tornare in televisione e sui social Il Fatto Quotidiano

C’è chi dice addirittura che lo abbia espressamente chiesto Silvio Berlusconi prima di morire. C’è chi invece, più probabilmente, sostiene che sia nella ...«Il sostegno della famiglia Berlusconi ci sprona, ci incoraggia, ci spinge ad andare avanti per realizzare i grandi sogni di Silvio Berlusconi». Lo dichiara al Tg2 il vicepresidente ...