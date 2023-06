Forza Italia | cosa farà Marina Berlusconi

(Di sabato 17 giugno 2023): tutti a chiedersi che ne sarà e tanti a gufare. Da temponon era così al centro dell’attenzione mediatica e politica. Ovvio, il dopo Silvioè un tema importante e per certi versi decisivo, non soltanto per il suo partito. Oggi Antonio Tajani ne è saldamente al comando e non dubitiamo che saprà guidare forte di una grande esperienza, anche internazionale, con grande equilibrio. Ciò non toglie che in queste ore cariche di emozioni e paure, gli occhi dei forzisti siano puntati sue ne scrutino ogni battito di ciglia per provare a decifrare le intenzioni della famiglia del fondatore rispetto all’avventura politica. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/As-Np-1-4.mp4 A nessuno per esempio è sfuggito ...

È il giorno del cemento e dei mattoni. In cui Forza Italia prova a riparare la propria casa e la propria comunità dopo il tornado ...Il bilancio alle Europee: se Forza Italia resisterà, possibile una federazione. Per la premier la stabilità non solo non ha alternative ma si rafforza con la continuità dell’azione dell’esecutivo ...