Formula 1 | GP del Canada | nelle prove libere 2 la Mercedes piazza Hamilton e Russell davanti | Sainz terzo | Red Bull fatica

Causa il problema elettronico che ha colpito il circuito televisivo internocircuito, e che ha cancellato il primo turno liberoGPCanada, la seconda sessione è stata allungata da 60 a 90 minuti, di fatto tornando all'antico. Scelta logica e intelligente. I team e i piloti hanno potuto provare varie soluzioni di set - up con ...Si nota quanto lo scavo sia ora molto più profondo, affinando sempre di più la struttura e l'energia dei flussi incanalati dall'alto verso il basso nella zonacambio ediffusore. Alpine però ......un vero punto di riferimento per le personequartiere e fino a sabato 26 agosto tornerà a rappresentare un importante momento di aggregazione e presidio sociale con 11 appuntamenti . Laè ...

Prove libere Formula 1 GP Canada: i risultati e i tempi delle FP1 e ... Fanpage.it

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Quarto a Monaco, podio a Barcellona, il secondo della stagione. E ora il primo tempo nelle Libere del Canada in 1:13.718. La Mercedes torna a confortare Hamilton, soddisfatto anche nelle parole post ...