Formia Ripristinata la percorribilità del sentiero “Rifugio Pornito-Cima del Redentore”

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 17 giugno 2023)– “E’ stata celermentelain sicurezza del tratto didel” in zona Monte Altino. L’annuncio arriva dal sindaco diGianluca Taddeo, compiaciuto dei lavori effettuati per consentire la completa riapertura del percorso, chiuso al transito a seguito degli eventi calamitosi dello scorso 29 settembre, per ragioni L'articolo Temporeale Quotidiano.