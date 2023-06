Formia Intossicazione da botulino | quattro turisti finiscono in ospedale | la più grave una 74enne

Formia, tonno sott'olio fatto in casa, intossicati dal botulino: tre gravi ... Lunanotizie

L'EMERGENZA Si sono presentati in quattro martedì sera al pronto soccorso dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia. Due coppie di settantenni della provincia di Napoli in vacanza ...LATINA – Intossicati dal botulino per aver mangiato tonno sott’olio fatto in casa. Doveva essere una prelibatezza, era un veleno. La disavventura, che sta mettendo in queste ore a serio rischio la vit ...