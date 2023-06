Formia “Caposele… che spettacolo!” | il calendario degli spettacoli estivi all’Area Archeologica

- Disputata ala quarta regata nazionale Open Skiff. Oltre 100 i giovani partecipanti arrivati al Circolo Nautico. Presenti, in vista del mondiale di Rimini, anche timonieri neozelandesi e ...- Un fine settimana perturbato ha complicato non poco la seconda Italia Cup ILCA al Circolo Nautico. Circa 350 i laseristi arrivati a. Solo una prova valida, disputata domenica dopo che venerdì, anche a causa del Comitato di Regata posizionatosi troppo sotto costa, non si era ...L'evento è stato organizzato dal Circolo Nautico. Domenico Lamante è il vincitore overall dell'Italia Cup aultima modifica: 2023 - 05 - 22T12:40:24+00:00 da