Ford Bronco - Nel fango con un pezzo di storia americana

(Di sabato 17 giugno 2023) Indiscusso mito a stelle e strisce tra gli anni 60 e 70, laritorna sotto i riflettori. Non solo quelli americani, ma da oggi anche europei. Già ordinabile in Italia, con prime consegne previste per luglio 2023, l'è pronta a rubare la scena al mitico Wrangler. Il prezzo. Del resto, dando un occhio al listino, salta fuori che la forbice di prezzi è assai simile: da 77.000 a 81.000 euro per, a seconda della versione, da 84.000 euro quello della Jeep. Al di là dei numeri, siamo di fronte a due degli ultimi superstiti del genere fuoristrada, inteso nell'accezione più verace. Il motore. A rendere tanto speciale laagli occhi degli appassionati, c'è una combinazione di fattori. In primis, il motore: un V6 2.7 biturbo benzina da 335 cavalli con oltre 500 ...

Alla settima edizione dei WildaysItalia si è presentata all'insegna di Mustang,e Ranger. Sono stati un centinaio test drive a bordo dei veicoli off - road messi a disposizione daItalia, per la settima edizione dei ...... e c'è anche la Grenadier.1 Un'ambientazione così smaccatamente yankee è stata infatti lo sfondo perfetto per uno dei primi impegni commerciali in Italia della, finalmente disponibile ...Si fa presto a dire, oMustang. Nomi inventati No, vengono entrambi dallo spagnolo: Broncos (scontroso) - i cowboy americani definivanoun cavallo non addestrato - e 'mesteno' o 'mestengo' ...

Ford Bronco - Foto - Ansa.it Agenzia ANSA

Il marchio Ford sta cambiando, enfatizzando le sue radici, e la sua evoluzione mira a toccare le corde emotive degli automobilisti europei. (ANSA) ...Il mito Made in USA arriva ufficialmente anche sul mercato europeo: Ford Bronco, il fuoristrada americano dalle capacità sorprendenti, arriverà molto presto anche in Italia e qualche giorno fa abbiamo ...