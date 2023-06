Fondi pensione | devi pensarci già da giovane | puoi mettere anche solo 50 euro al mese | ecco quanto otterrai

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 17 giugno 2023) Ioffrono la possibilità di evitare una situazione di difficoltà finanziarie durante la vecchiaia. Il fondorappresenta uno strumento per costruire nel tempo un capitale supplementare da utilizzare come integrazione allapubblica futura. Iconsentono di proteggersi da eventuali difficoltà economiche nell’anzianità, derivanti da unapubblica insufficiente – ilovetrading.itI, con i Piani individuali pensionistici (PIP), fanno parte della previdenza complementare, un sistema di forme pensionistiche che mettono insieme risparmio previdenziale per avere unaintegrativa. Questa previdenza è chiama “complementare” in...