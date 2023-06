Flop De Ketelaere | ipotesi Premier ma i dubbi non mancano

Leggi su serieanews

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Milan, in estate, rivoluzionerà la rosa. Possibile la cessione a titolo definitivo di Dedopo la sua deludente stagione. È alle porte la rivoluzione in casa Milan. Il club, dopo aver dato il benservito a Paolo Maldini e Frederic Massara, provvederà infatti a modificare in pesante concreta la rosa a disposizione di Stefano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.